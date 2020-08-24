Житель Днепра жестоко убил мужчину

У подозреваемого в квартире была найдена бита в крови.

23 августа около 15:50 в полицию позвонил житель дома по улице Леваневского, 58 и сообщил, что вышел покурить в подъезд и увидел пьяного соседа. Тот попросил помочь вынести из квартиры убитого человека в подъезд.

Чуть позже в полицию позвонила жительница одной из квартир в этом доме и сообщила, что в подъезде находится труп, сообщает «Днепр оперативный».

Правоохранители приехали на вызов и встретились с заявителем, который и провел их в подъезд где был труп. На теле убитого было несколько ножевых ранений и открытая черепно-мозговая травма. Позже выяснилось, что убитый был 1988 года рождения и у него не было постоянного места жительства.

Также заявитель указал соседа, который просил избавиться от трупа.

Полицейские обыскали жилье подозреваемого и нашли следы преступления, которые тот пытался уничтожить: мыл пол, стирал одежду в которой был, под кроватью нашли биту, на которой были следы крови и волос. Подозреваемый не говорил, что произошло.

На место убийства приехала следственно-оперативная группа.