Житель Днепропетровщины порезал ножом своего земляка в одесском хостеле

33-летний земляк злоумышленника госпитализирован в тяжелом состоянии.

В одном из хостелов Одессы постоялец из Днепропетровской области нанес земляку тяжелые ножевые ранения.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось в хостеле на улице Николаевская дорога. О происшествии правоохранителям и медикам сообщили жители соседних комнат, которые услышали крики постояльцев.

Как выяснилось, 26-летний злоумышленник из Днепропетровской области, проживавший с потерпевшим в одном хостеле, наведался к нему в комнату на ужин, во время которого ударил ножом в грудь и живот. По данным полиции, 33-летний земляк злоумышленника госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подозреваемый задержан. Оба мужчины объяснили, что причиной конфликта между ними стали взаимные обиды.

На сайте регионального главка размещено фото орудия преступления – обычный столовый нож с закругленным лезвием. Этот нож и другие вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, правоохранители направили на экспертизу. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. // УНИАН