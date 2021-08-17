Житель Херсонщины хотел отомстить компаньону – разгромил сельхозтехнику и устроил стрельбу, но… перепутал поле

В Херсонской области полицейские задержали мужчину по подозрению в хулиганских действиях со стрельбой на поле.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Происшествие произошло с рабочими в поле, принадлежащем Зеленопидской территориальной громаде Каховского района.

Первым о происшествии в полицию сообщил фермер, который обслуживает поле. Он рассказал, что увидел поврежденные трактор с прицепом и мопеды, а рабочих нигде не было, их телефоны не отвечали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В это время со стороны другого поля вышли двое испуганных рабочих, которые рассказали обстоятельства. По их словам, в поле на белом внедорожнике марки Lincoln приехал неизвестный мужчина, начал угрожать им и сказал, что их работодатель должен ему деньги.

Затем неизвестный металлическим прутком разбил сельскохозяйственную технику, после чего достал из машины карабин и сделал несколько выстрелов вверх. Рабочие испугались и побежали в сторону поля с подсолнухами, где скрылись.

Для задержания вооруженного злоумышленника оперативникам понадобилось несколько часов. Полицейские отработали ближайшие населенные пункты и пообщались с рабочими соседних полей, которые видели примечательный белый внедорожник и указали, в каком направлении он двигался.

Полицейские заметили автомобиль в селе Диброва. Водитель пытался скрыться. Но оперативники заблокировали внедорожник и задержали водителя.

В автомобиле мужчины полицейские провели неотложный обыск, откуда изъяли карабин с тепловизором, гильзы, глушитель, металлический прут и мобильные телефоны. Сейчас все это изъято и направлено на экспертизу.

Злоумышленником оказался 36-летний житель Новой Каховки. Ранее он был судим за грабеж, угрозу убийством и незаконное завладение транспортным средством.

Мужчина объяснил, что хотел отомстить своему компаньону по агробизнесу, который якобы поставляет ему некачественные товары, постоянно должен деньги и поэтому между ними возникают конфликты.

Мужчина планировал повредить сельскохозяйственную технику, но точно не знал, какое поле принадлежит компаньону. И наконец, как оказалось, преступник ошибся полями и нанес ущерб совсем другом фермеру.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по части 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины (наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет). Решается вопрос о вручении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. // Преступности.НЕТ