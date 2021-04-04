Житель Каменского изнасиловал свою 12-летнюю дочь

Каменчанин изнасиловал собственную 12-летнюю дочь, которая приехала к нему в гости на неделю. Инцидент произошел в доме по улице Магнитогорской 3 апреля.

Как стало известно корреспонденту «Днепр Час» из собственных источников, девочка проживает вместе с матерью, которая сбежала от регулярно избивавшего ее мужа. Тем не менее, ребенок продолжал общение с отцом.

Оставшись наедине с девочкой, 44-летний мужчина предложил ей оральный секс, однако получил отказ. В результате горожанин изнасиловал ребенка.

Насильник имеет инвалидность 1-й группы. О случившемся в полицию заявила мама пострадавшей. Мужчина сразу же был задержан правоохранителями.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) УК Украины. Все обстоятельства происшествия станут известны после проведения комплекса соответствующих судебно-медицинских экспертиз. Продолжается досудебное расследование.