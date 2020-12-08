Житель Львівщини, який зарубав жінку сокирою, проведе 10 років за ґратами

Закінчено судовий розгляд у кримінальному проваджені щодо 43-річного жителя с.Зимна Вода, якого обвинувачували у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілої (ч.2 ст.121 КК України).

Встановлено, що у травні минулого року між чоловіком та його 33-річною співмешканкою виник словесний конфлікт, у ході якого засуджений наніс жінці численні удари сокирою по усьому тілу, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Внаслідок травм потерпіла померла.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Львівської місцевої прокуратури №3, визнав чоловіка винним у скоєнні злочину і призначив максимальне покарання, передбачене згідно статті обвинувачення – 10 років за ґратами.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури