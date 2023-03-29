Вчинив новий злочин, перебуваючи у СІЗО: за шахрайство судитимуть вже засудженого чоловіка

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 25-річного чоловіка за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше неодноразово судимий чоловік, який відбуває покарання у ДУ «Харківський слідчий ізолятор», на шлях виправлення не став.

Перебуваючи у в’язниці, засуджений створив на інтернет-платформі об‘яв оголошення про продаж неіснуючих товарів, таких як мотоблок, моторний двигун тощо. Ціни варіювались від 5000 до 15000 гривень за одиницю товару.

Клієнти перераховували гроші на банківську картку, проте взамін нічого на отримували.

Після того, як гроші надходили підозрюваному, він з банківської картки переводив їх на електронний гаманець.

Справу розглядатимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура