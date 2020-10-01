Житель Маньківки забив до смерті чоловіка який йому не сподобався

Уманською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Так, 29.09.2020 близько 23 години 30 хвилин в смт Маньківка місцевий житель на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, умисно, з метою заподіяння смерті наніс численні удари руками та ногами у різні частини тіла потерпілого. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На цей час вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, та обрання запобіжного заходу.

Довідково: умисне вбивство карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Прес-служба Черкаської обласної прокуратури