Житель Николаевщины хотел сбросить ребенка с балкона

Мать малыша совсем за ним не ухаживала, вместе со своим сожителем она злоупотребляет спиртным.

На Николаевщине случилась вопиющая история. В Первомайске нетрезвый мужчина хотел сбросить годовалого ребенка с балкона. Теперь появились подробности леденящего инцидента.

О ситуации представители Управления по делам детей Первомайского городского совета рассказали в Facebook.

Так, 2 августа в Управление по делам детей поступила жалоба от неравнодушных жителей Первомайска. Помимо этого, с аналогичной жалобой поступило обращение и в полицию. Жители трехэтажного дома сообщили о своей соседке и ее сожителе, который пытался выбросить малыша с балкона.

По словам свидетелей происшествия, мать ребенка совсем за ним не ухаживала, вместе со своим сожителем она злоупотребляет спиртным. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место инцидента и установили, что в квартире, где проживает малыш, царит антисанитария.

В Управлении по делам детей Первомайского городского совета рассказали, что у малыша из еды на момент их визита была только молочная смесь. Условия проверки шокировали.

В комнате квартиры представители ведомства обнаружили нетрезвую мать ребенка, которая спала. А ее сын играл на полу, он был раздетым и голодным. Ребенку всего 1 год и 3 месяца.

В квартире был беспорядок и отчетливо ощущался запах алкоголя. Отмечается, что мать и ребенок были грязными, от них чувствовался неприятный запах. У женщины есть еще трое детей, однако они с ней не живут и находятся у своих родственников.

«Сотрудники Управления по делам детей забрали голодного малыша и поместили под наблюдение врачей. У матери есть время для того, чтобы последний раз подумать о жизни собственного ребенка и изменить свое отношение к воспитанию сына», — указали в ведомстве.

В отношении матери составят административный протокол по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей. // УНИАН