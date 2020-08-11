Судитимуть чотирьох зловмисників, які викрали та катували ветерана АТО

Аби змусити чоловіка вступити до кримінального угруповання, рецидивісти викрали потерпілого на очах у його сім’ї. Слідчі ГУНП в Донецькій області притягнули до відповідальності організатора злочину та трьох його спільників. Наразі вони перебувають під вартою та чекають на вирок суду.

Члени злочинного угруповання були затримані поліцейськими управління карного розшуку та слідчого управління за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та процесуального керівництва прокуратури Донецької області.

Злочин було скоєно 15 травня близько 00:30 у Покровську. Четверо зловмисників напали на вулиці на 21-річного чоловіка, який був учасником бойових дій під час АТО. Свідками події стали двоє його рідних, але нічого не змогли вдіяти.

Нападники вивезли заручника у невідомому напрямку, де жорстоко катували. Після цього полоненого викинули біля місця, де викрали.

Наразі слідчі обласного управління поліції зібрали всі докази протиправної діяльності фігурантів та направили провадження до суду.

Всі четверо членів угруповання обвинувачуються у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.127 (Катування), ч.1 ст.122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) через ч.2 ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відомо, що на момент затримання організатор злочину — 28-річний мешканець Покровська, був обвинувачений у вбивстві людини та чекав на вирок суду. За цим фактом суд виніс рішення – 9 років за ґратами.

А інший спільник – громадянин Азербайджану, хотів втекти від покарання та був оголошений у розшук. За цей час він здійснив ще один злочин – наніс чоловіку тілесні ушкодження, що призвели до смерті. Поліцейські затримали зловмисника, йому інкримінують ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Донецькій області