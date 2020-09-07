Житель Одесской области в ходе застольной ссоры убил свояка

44-летий житель Беляевки пришел в гости к сестре. В ее доме он вместе с 47-летнем супругом сестры начали распивать спиртное.

Веселье внезапно обернулось конфликтом, в ходе которого гость ударил собутыльника ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте.

Задержанный по подозрению в убийстве мужчина сказал, что потерпевший плохо отзывался о его сестре.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. // Волнорез