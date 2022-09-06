У Запоріжжі припинено діяльність чергового шахрайського «сall-центру»

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя викрито шахрайський «Call-центр».

За даними слідства, мешканці обласного центру розробили схему шахрайського заволодіння коштами, повідомляють новини України. Вони орендували приміщення у центрі Запоріжжя, яке оснастили комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та клієнтською базою банківських установ України. «Працівники» центру телефонували громадянам та представлялися співробітниками банківських установ, виконавчої або казначейської служби. Під час розмов вони вводили потерпілих в оману та переконували здійснювати перекази своїх заощаджень на підконтрольні їм банківські рахунки.

Правоохоронці задокументували більше 20 епізодів вчинення шахрайських дій на суму понад 5 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків вилучено комп’ютерну техніку, комунікаційне обладнання для приховування номерів телефонних дзвінків, чорнові записи, у тому числі зі списками ошуканих громадян, грошові кошти в різних валютах на загальну суму 300 тис грн, автомобілі.

Наразі трьом учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру. Їм інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 КК України).

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції та Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу УСР в Запорізькій області ДСР Нацполіції України та силової підтримки спецпідрозділу КОРД.