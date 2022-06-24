Житель Шосткинського району «добре знав» про шахрайські схеми, проте ризикнув і… втратив майже ₴20 000

Чоловік через відомий Інтернет сайт намагався придбати собі мотоцикл, надіславши продавцю повну передоплату, проте товар він так і не отримав.

Із заявою про шахрайство до поліції Шостки звернувся 28-річний житель одно з сіл. Чоловік розповів, що знайшов на відомому сайті пропозицію про продаж мотоцикла за 19 500 гривень. Він зв’язався з автором оголошення, яка назвалася менеджером фірми та погодився на обов’язкову передоплату в розмірі 5 000 гривень. Гроші заявник перерахував на вказаний номер банківської картки і став чекати доставку замовленого товару.

Наступного дня з ним зв’язалася «менеджер», яка розповіла, що обставини змінилися й потрібно надіслати повну суму за замовлений двоколісний транспортний засіб. Якщо він цього не зробить — мотоцикл йому не привезуть.

І хоча чоловік запідозрив щось неладне, остачу коштів, а саме 14 500 гривень, він все ж таки перерахував. Жінка підтвердила отримання грошей і запевнила, що машина з мотоциклом до нього вже виїхала, проте номер телефону водія не надала.

Наступні спроби з нею зв’язатися були невдалі: вона заблокувала його в месенджері та не стала більше брала слухавку.

Під час розмови з поліцейськими постраждалий каже, що добре знав про такі шахрайські схеми, проте вирішив ризикнути.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюється особа аферистки.

Поліцейські знову звертаються до громадян з проханням користуватися виключно перевіреними Інтернет — ресурсами, і не переходити за посиланням, які занадто настійливо пропонують невідомі особи. Крім того, не робіть передоплату за замовлений в Інтернеті товар, а розраховуйтесь за нього виключно під час його отримання. Будьте обачні з незнайомими, купуючи товари у мережі Інтернет.

Відділ комунікації поліції Сумської області