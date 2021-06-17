Житель Вінницької області з ножем прийшов за кредитом

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю одного з районів Вінниччини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій)).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Вінницької обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що вдень 14 червня до офісу компанії, що спеціалізується по наданню швидких кредитів та знаходиться в центрі міста Вінниці, зайшов 63-річний чоловік та, діставши ножа, почав погрожувати працівниці цього офісу та вимагав віддати йому всі гроші, які знаходилися в сейфі. Сприймаючи погрози нападника як реальні, працівниця злякалася, однак бажаючи перешкодити його діям, здійняла галас та натиснула кнопку виклику служби охорони. Зловмисник злякався та, бажаючи уникнути затримання, швидко покинув приміщення офісу й зник у невідомому напрямку.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців особу нападника встановлено та затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні зловмисника вилучені речові докази, які він використав під час вчинення злочину – ніж, одяг та мобільний телефон.

На цей час до суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

За вчинення такого злочину передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

УК