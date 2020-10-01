Житель Волині постане перед судом за сексуальне насильство, створення та розповсюдження дитячої порнографії

Кіберполіція встановила, що фігурант з 2017 року розбещував хлопчика 2004 року народження. Свої дії зловмисник знімав на мобільний телефон.

Далі створений протиправний контент розповсюджував на форумах в DarkNet. Коштував один такий ролик – 500 гривень.

За місцем проживання та в автомобілі зловмисника правоохоронці провели обшуки та вилучили речові докази.

Чоловікові було оголошено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику – позбавлення волі на строк до десяти років.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали справи разом з обвинувальним актом скеровано до суду для прийняття рішення.

Національна поліція України