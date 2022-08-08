Викрито чергового шахрая, який пропонував евакуацію з окупованих територій України

Чоловік у месенджерах розміщував оголошення щодо перевезення громадян із тимчасово окупованих територій України у безпечні міста, однак після перерахунку грошей за послуги одразу зникав. Наразі фігуранту загрожує до восьми років в’язниці.

Співробітники слідчого відділу Оболонського управління поліції спільно з працівниками управління кіберполіції у місті Києві за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1 та під процесуальним керівництвом Оболонської окружної прокуратури викрили зловмисника, котрий ошукував українців під приводом евакуації громадян з окупованих територій.

24-річний мешканець Києва обіцяв послуги щодо евакуації громадян у безпечні міста. За свої послуги він просив часткову оплату вперед та для перерахування готівки вказував дані банківських карток родичів. Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем його мешкання та вилучили докази злочинної діяльності, зокрема мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, комп’ютерну техніку та чорнові записи. Відомо, що за проведену «роботу» зловмисник встиг отримати близько 100 тисяч гривень.

Слідчі Оболонського управління поліції за погодження Оболонської окружної прокуратури оголосили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Поліцейські закликають усіх українців бути обережними та не перераховувати гроші незнайомим людям, аби не стати жертвами шахраїв.

Відділ комунікації поліції Києва