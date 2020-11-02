Житель Волыни в течение двух лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

Подонку грозит до 15 лет лишения свободы

В Киверцовском районе Волынской области отчим в течение двух лет насиловал свою 13-летнюю падчерицу.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, мать не верила дочери, но ребенок, наконец, не выдержала и рассказала все руководителю местного отдела полиции.

В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что 46-летний мужчина с 2018 по 2020 год неоднократно вступал в половые отношения с несовершеннолетней против ее воли.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Сейчас по делу назначили ряд экспертиз, решают вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Девочку из семьи временно изъяли.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы для злоумышленника. Продолжается следствие. // Сегодня