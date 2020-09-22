Житель Закарпатья может сесть на 10 лет за поджог имущества жены и пасынка

На Закарпатье 58-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей женой и поджег ей кухонную мебель, после чего направился в дом своего пасынка и совершил там поджог подсобного помещения.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры, передает УНН.

«Раховский отдел Тячевской местной прокуратуры направил в суд обвинительный акт относительно жителя с. Деловое за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины)», — информирует пресс-служба.

По данным прокуратуры, речь идет о событии, которое случилось в начале июля этого года.

«По данным следствия, 58-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей женой. На почве неприязненных отношений он поджег кухонную мебель, принадлежавшую женщине. На этом злоумышленник не остановился направился в дом своего пасынка и совершил там поджог подсобного помещения», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что общая сумма материального ущерба за совершенное закарпатцем составила более 40 тысяч гривен.

«Следственный судья избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас дело находится на рассмотрении в Раховском районном суде. Санкция инкриминируемой мужчине статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет», — подытожили в прокуратуре.