У Харкові жінка нанесла тяжкі тілесні ушкодження своєму співмешканцю
На ґрунті ревнощів зловмисниця нанесла п’ять ножових поранень чоловіку. Постраждалого доставили до лікарні. Стан його здоров’я медики оцінюють як тяжкий.
17 травня 2022 року о 23:00 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від медичних працівників про отримання множинних ножових поранень 50-річним чоловіком у квартирі, розташованій по проспекту Героїв Сталінграда.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники територіального підрозділу встановили особу, причетну до скоєння злочину. Нею виявилась раніше засуджена 31-річна мешканка Харкова. Поліція встановили, що 17 травня під час розпиття спиртних напоїв між чоловіком та жінкою сталася сварка на ґрунті ревнощів. В результаті зловмисниця кілька разів вдарила ножем свого співмешканця.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Жінці вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Харківської областіTweet