Жителька Кіровоградщини під виглядом продажу одягу в Інтернеті ошукала понад 500 громадян

Фігурантка створювала сторінки у соцмережі, де продавала неіснуючий одяг. Від покупців жінка вимагала повну передплату за товар, а після отримання грошей – блокувала. За такі дії їй загрожує до восьми років за ґратами.

Співробітники кіберполіції в Кіровоградській області спільно зі слідчими поліції області викрили місцеву жительку у шахрайстві.

Встановлено, що 21-річна жінка створювала фіктивні сторінки в соціальній мережі. Там вона розміщувала оголошення про продаж одягу. Від покупців фігурантка вимагала стовідсоткову передплату за товар. Проте, після отримання грошей, вона блокувала клієнтів та не виконувала своїх зобов’язань.

За попередніми даними, таким чином зловмисниця ошукала більш ніж 500 громадян. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає пів мільйона гривень.

В оселі та в автомобілях фігурантки правоохоронці провели обшуки із залученням спецпідрозділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. Як речові докази вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки, а також автомобілі, якими користувалася зловмисниця.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Олександрійська місцева прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України