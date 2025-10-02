У Кривому Розі учасників злочинної організації судитимуть за махінації на похованні військових

Лідер організації – директор комунального підприємства, створив підконтрольну монополію на ритуальні послуги, яка принесла десятки мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду відносно 10 учасників.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою встановили деталі функціонування протиправної схеми та її учасників. У квітні 2025 року учасників злочинної організації затримали та оголосили їм підозри.

Організував оборудку директор комунального підприємства, яке мало займатися усіма послугами, пов’язаними з похованням та утриманням кладовищ. Фігурант залучив до схеми ряд приватних фірм та підприємців, посадовців міської ради та цивільних осіб.

Підконтрольні підприємства ставали переможцями у тендерах, адже під них і прописувалися умови. Протягом діяльності до офіційних документів вносились фіктивні дані не тільки щодо обсягів виконаних робіт та навіть транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців.

Наразі обвинувальний акт відносно 10 фігурантів справи скеровано на розгляд до Металургійного районного суду м. Кривий Ріг.

Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) , ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України