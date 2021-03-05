Жителька Ковеля віддала шахраям майже 33 тис. грн.

Учора, 4 березня, на «гачок» до псевдобанківських працівників потрапила мешканка Ковеля.

У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі майже 33 тисячі гривень, – інформує Ковельське районне управління поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

Поліція вкотре наполегливо рекомендує: не здійснюйте платіжні операції, які вам не зрозумілі, не дійти за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти. // kovel.media