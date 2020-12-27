Жительку Рокитного затримали за підозрою у вбивстві співмешканця

Смертельний удар ножем в груди нанесла 31-річна жителька селища Рокитне своєму 27-річному співмешканцю. Поліцейські затримали її одразу після скоєння злочину 24 грудня.

Слідчо-оперативна група Рокитнівського відділення поліції на місці події встановила, що ввечері напередодні співмешканці у будинку за місцем проживання випивали разом із знайомими. Між чоловіком та жінкою стався конфлікт, під час якого співмешканка схопила кухонний ніж і вдарила ним чоловікові в область грудної клітки зліва. «Швидку» потерпілому викликала одна із присутніх.

Утім, життя 27-річному жителю Рокитного врятувати не вдалося — він помер у приймальному відділенні лікарні. Співмешканку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, за процесуального погодження із місцевою прокуратурою слідчі Рокитнівського відділення поліції повідомили затриманій про підозру. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Хоч підозрювана і щиро розкаюється у скоєному та запевняє, що не бажала позбавити життя чоловіка, їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області