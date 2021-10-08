Жительница Днепропетровщины «кинула» мужчину на 57 тысяч гривен

Полицейские Харькова задержали жительницу Днепропетровской области за мошенничество.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

Женщина выставила фейковое объявление о продаже квадроцикла на одном из сайтов. Потенциальный покупатель отправил днепропетровчанке 57 тысяч гривен за квадроцикл, однако товара так и не получил.

Полицейские задержали 37-летнюю злоумышленницу. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 190 (Мошенничество) УК Украины.

6 октября был проведен санкционированный обыск по месту жительства женщины в Никополе. Там правоохранители обнаружили мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты, роутер и деньги. В смартфоне находилась информация о завладении путем обмана 2 тысячами гривен, которые принадлежат еще одной потерпевшей. Эти деньги злоумышленница получила под видом продажи дров.

Теперь женщине грозит до 8-ми лет лишения свободы.