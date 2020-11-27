Жительница Харьковщины задержана за покушение на убийство

В ходе ссоры гражданка схватила нож и воткнула его сожителю в грудь.

В Балаклейском районе Харьковской области по подозрению в покушении на убийство задержана 48-летняя местная жительница. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

В ходе бытового конфликта схватила со стола нож и нанесла мужу удар в грудь. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении районной больницы.

Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. // МГ Объектив