₴121 млн. збитків на ремонті доріг у Київській та Житомирській областях – викрито підрядника

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору приватного підприємства у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на ремонт автомобільних доріг, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно із матеріалами слідства, що у період 2018-2020 років приватне підприємство на виконання умов договорів, укладених зі Службами автомобільних доріг у Київській та Житомирській областях, проводило ремонтні роботи ділянок автомобільних доріг на території Житомирської та Київської областей.

Експерти встановили, що вартість ремонтних робіт, які не можуть бути прийняті до експлуатації, складає понад 121 млн грн, та вказану суму підприємство одержало з бюджету неправомірно.

02.03.2023 за клопотанням прокурора слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в сумі 6 млн гривень.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Встановлюються всі учасники протиправної схеми.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура