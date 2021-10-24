Жительницу Днепропетровщины будут судить за жестокое избиение трехлетней дочери

В Днепропетровской области будут судить жительницу Петриковского района, которая жестоко избила трехлетнюю дочь

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

В июне текущего года 26-летняя женщина «в воспитательных целях» нанесла своей 3-летней дочери более 20 ударов по голове и телу, причинив ребенку тяжкие телесные повреждения. Малышка долгое время находилась в коме, но сейчас ее жизни ничего не угрожает. После лечения ребенка направят в инклюзивный реабилитационный центр для жертв домашнего насилия. За совершение преступления Слобожанская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении матери девочки.