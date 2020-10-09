Жителя Днепропетровщине будут судить за изнасилование 13-летнего мальчика

В суд направили дело в отношении жителя города Каменское, что в Днепропетровской области, об изнасиловании 13-летнего мальчика.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

«Новомосковской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего жителя города Каменское за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины (совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет). Так, с помощью социальных сетей мужчина познакомился с 13-летним мальчиком, уговорил его приехать к себе на дачу, расположенную в Петриковском районе, где в дальнейшем изнасиловал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот же день ребенок сообщил об инциденте правоохранительным органам, которые сразу задержали злоумышленника.

Указано, что сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.