Жителя Николаевщины посадили на 12 лет за изнасилование 13-летней падчерицы

В Николаевской области мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в августе 2020 года в полицию Снигиревки обратилась 31-летняя женщина с сообщением, что сожитель изнасиловал ее 13-летнюю дочь. По словам заявительницы и ее дочери, женщина пошла в магазин, а мужчина, воспользовавшись отсутствием матери, изнасиловал падчерицу. О том, что произошло, женщина узнала через несколько дней и сразу обратилась в полицию. На время следствия подозреваемого арестовали.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 152 УК Украины и назначил наказание в виде 12 лет тюрьмы. // Преступности.НЕТ