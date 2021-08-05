Жителя Ужгорода взято під варту за вбивство співмешканки

За доводами прокурора Ужгородської окружної прокуратури Олександра Левкулича закарпатця, підозрюваного у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень співмешканці, що спричинили її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України), взято під варту. Можливість внесення застави виключена.

Трагічна подія трапилася в ніч на 1 серпня у с. Тарнівці Ужгородського району. За даними слідства, між підозрюваним, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, та потерпілою раптово виник конфлікт. У ході сварки чоловік завдав їй численні удари по голові та тілу. Жінку без ознак життя виявили на місці інциденту наступного дня.

Досудове розслідування, яке за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури здійснюють слідчі місцевого відділу поліції, триває. У разі доведення вини закарпатця, йому загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури