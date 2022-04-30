Жителя Житомирщини підозрюють в шахрайстві з коштами благодійників, призначених на придбання спорядження для ЗСУ

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Досудове розслідування триває. «Ділку» може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Псевдоволонтерську діяльність 25-річного жителя Пищівської громади Новоград-Волинського району було викрито на початку квітня. Зухвалець через соціальні мережі пропонував свої послуги у придбанні за кордоном бронежилетів, шоломів та іншого військового спорядження. На це відгукнулись окремі столичні товариства, погодившись замовити таким чином необхідну амуніцію для передачі військовослужбовцям. Однак, отримавши кошти на свої рахунки, парубок розпорядився ними для власних розваг.

Нині поліцейські встановили причетність його до щонайменше 4 таких фактів. Серед ошуканих і 48-річна жителька Вінниччини, яка переказала свої заощадження на закупівлю військових обладунків за кордоном.

Після проведення необхідних процесуальних дій і за результатами експертних досліджень за погодженням з місцевою окружною прокуратурою слідчі Новоград-Волинського райвідділу поліції оголосили 25-річному молодику підозру у шахрайстві. Розслідування кримінальних проваджень триває.

Відповідно до чинного законодавства шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області

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