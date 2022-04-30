Жителя Житомирщини підозрюють в шахрайстві з коштами благодійників, призначених на придбання спорядження для ЗСУ

Досудове розслідування триває. «Ділку» може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Нині поліцейські встановили причетність його до щонайменше 4 таких фактів. Серед ошуканих і 48-річна жителька Вінниччини, яка переказала свої заощадження на закупівлю військових обладунків за кордоном.

Після проведення необхідних процесуальних дій і за результатами експертних досліджень за погодженням з місцевою окружною прокуратурою слідчі Новоград-Волинського райвідділу поліції оголосили 25-річному молодику підозру у шахрайстві. Розслідування кримінальних проваджень триває.

Відповідно до чинного законодавства шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області