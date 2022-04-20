Жителю Києва повідомлено про підозру в публічних закликах до геноциду українців

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру жителю Києва у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України та публічних закликах до геноциду (ч.2 ст.110, ч.2 ст.442 КК України).

За даними слідства, чоловік поширював публічні заклики до геноциду українського народу через мережу анонімних каналів в мессенджері Телеграм, а також спільнот в соціальних мережах.

Для поширення антиукраїнського контенту, популяризації та виправдання дій окупаційних військ РФ в Україні він залучав підписників за допомогою платної реклами в соцмережах.

В ході проведення обшуку за адресою проживання чоловіка виявлено та вилучено комп’ютерне обладнання та мобільні пристрої, з яких здійснювалось адміністрування антиукраїнських ресурсів, сім-картки для створення ботів, а також заборонену комуністичну символіку.

Наразі його затримано, до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Офіс Генпрокурора