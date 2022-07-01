Жителю Житомирщини повідомили про підозру в тиранії відносно батька

Поліцейські викрили 23-річного жителя Хорошівської громади у систематичному вчиненні домашнього насильства. Від психологічного тиску молодика страждав його батько-пенсіонер. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та вже повідомили чоловікові про підозру у домашній тиранії. Досудове розслідування триває.

До правоохоронців відділення поліції №4 Житомирського РУП вкотре звернувся 66-річний житель одного із сіл Хорошівської громади із повідомленням про неправомірні дії сина.

Поліцейські вже не раз розбирались у сімейних дебошах молодика за заявами рідних. 23-річний хлопець проживає разом з сім’єю, зловживає алкоголем і ніде не працює. Напідпитку він постійно ображає батька-пенсіонера, який через вік та проблеми зі здоров’ям не може чинити йому належного опору.

Поліцейські упродовж поточного року неодноразово складали на молодика адміністративні протоколи за вчинення домашнього насильства та виносили термінові заборонні приписи. Дільничні офіцери поліції проводили профілактичні бесіди з дебоширом. До вирішення ситуації у родині залучалися також спеціалісти соціальних служб. На жаль, превенція не принесла бажаного результату і чоловік продовжив чинити психологічний тиск на батька.

Відтак поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (Домашнє насильство) КК України та 29 червня повідомили молодику про підозру у вчиненні домашньої тиранії. Триває досудове розслідування.

Відповідно до чинного законодавства таке протиправне діяння карається громадськими роботами, піврічним арештом, обмеженням волі на строк до 5 років або ув’язненням терміном до 2 років.

Житомирське районне управління поліції