Житомирські оперативники на Львівщині затримали підозрюваного у вбивстві жінки

Оперативники кримінальної поліції Житомирщини розкрили вбивство літньої жительки обласного центру, вчинене восени минулого року, та розшукали причетного у західному регіоні України. Чоловік затриманий, йому оголошено про підозру. Триває досудове розслідування.

У листопаді 2021 року до поліції звернулась житомирянка, яка виявила 71-річну матір мертвою в її будинку. Під час огляду на тілі загиблої фахівці зафіксували наявність синців. Згодом судово-медична експертиза підтвердила насильницьку смерть літньої жінки через механічну асфіксію. Водночас, як з’ясувалось, з оселі пенсіонерки зникли телевізор та інші особисті речі.

Поліцейські в рамках кримінального провадження за фактом умисного вбивства провели низку слідчо-розшукових заходів, у тому числі негласного характеру. У результаті вдалося встановити особу чоловіка, який, за отриманими відомостями, міг бути причетним до тяжкого злочину.

Ні за місцем проживання у м. Житомирі, ні за адресою тимчасового мешкання у Новоград-Волинському районі, його не було. Проте на Звягельщині у результаті санкціонованого обшуку поліцейські вилучили з обійстя викрадений у вбитої пенсіонерки телевізор, а також інші свідчення причетності чоловіка до кримінального діяння.

25 квітня житомирські розшуківці затримали 66-річного підозрюваного на Львівщині, де він знаходився після повернення з-за кордону. Про чоловіка відомо, що раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини.

Нині йому оголошено про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів) КК України. Судом йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб.

За позбавлення життя іншої людини чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Житомирської області