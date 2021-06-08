Под Днепром мужчину месяц держали в рабстве (видео)

В Днепре в Кировском районном суде сейчас слушается дело о торговле людьми. Бездомный Андрей Погорелов утверждает, что его «купили» за 500 гривен и месяц держали в рабстве.

Об этом пишет «Днепр оперативный» со ссылкой на Дніпро ТВ.

Мужчина пережил четыре инсульта, перебивался подработками. В 2018 году в поисках работы познакомился с женщиной, которая должна была ему помочь. Андрею подсказали, что цыганку Наталью можно найти в тупике 44-й маршрутки. Та позвонила двоим знакомым-азербайджанцам, и, как утверждает мужчина, они приехали и «купили» его за 500 гривен.

Андрей Погорелов утверждает, что эти мужчины имеют собственную ферму в Магдалиновском районе — там его и держали в рабстве. Два дня его держали в телятнике, просто бросив матрас, а потом перевели в другую комнату, где он был в наручниках — чтобы не сбежал. Кормили же тем, что давали собакам. Кроме того, мужчина говорит, что приходилось терпеть побои. Рассказывает — был с ним еще один человек, которого держали в рабстве около 5 лет, а потом забили до смерти.

После нескольких неудачных попыток сбежать Андрей смог добраться до Днепра и обратиться в полицию. Ему помогли написать заявление, было открыто уголовное производство. Судья еще в марте получил обвинительное заключение, однако подготовительное заседание так и не состоялось. Кроме Андрея Погорелова, в деле еще двое потерпевших. Если вину мужчин, которых обвиняют в торговле людьми, докажут, их грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Следующее заседание должно состояться 19 августа.

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