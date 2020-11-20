Житомирянина подозревают в изготовлении порнографии и растлении несовершеннолетних

Жителя Житомира подозревают в причастности к изготовлению и распространению в соцсети фото и видео порнографического характера, а также развращении несовершеннолетних.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

«36-летнего жителя областного центра правоохранители обоснованно подозревают в причастности к изготовлению и распространению в соцсети фото и видео порнографического характера, а также развращении несовершеннолетних. Соответствующее уголовное производство расследуют следователи Следственного управления ГУНП в Житомирской области при оперативном сопровождении УСБУ в области и под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры. В ходе досудебного расследования следователи установили, что житель города Житомира с помощью мобильного телефона изготовлял фото и видеоматериалы порнографического характера со своим участием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти материалы через фейковые анонимные аккаунты он распространял среди малолетних девушек, с которыми знакомился в социальных сетях.

«Кроме того, мужчина в ходе общения с детьми побуждал их к съемке и передаче ему в ответ видео и фотоматериалов аналогичного содержания. 20 ноября правоохранители провели по месту жительства фигуранта санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершению преступлений», — указано в сообщении.

Сообщается, что сейчас мужчине уже сообщили о подозрении в совершении более десятка эпизодов уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и еще один эпизод — по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

«Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. По действующему законодательству по совокупности совершенных противоправных деяний в отношении малолетних лиц мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы», — сообщили в отделе коммуникации.