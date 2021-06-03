Житомирянину грозит до 3 лет ограничения свободы за убийство собаки

Из окна балкона квартиры в многоэтажке в Житомире выбросили собаку, в результате чего животное умерло. Полицейские начали уголовное производство.

Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Событие произошло в областном центре вечером 2 июня. По свидетельствам очевидцев, жители квартиры в многоэтажке выбросили собаку из окна балкона на третьем этаже. Полицейские начали уголовное производство.

Животное подобрали неравнодушные граждане и передали ветеринарам. Однако, несмотря на их усилия, собака погибла.

Предварительно, правоохранители установили причастность к совершению правонарушения 27-летнего жителя Житомира, жителя этого же многоквартирного дома.

Сейчас идет выяснение всех обстоятельств происшествия, предварительная правовая квалификация которой — ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. С мужчиной сейчас общаются правоохранители.

Законодательством за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.