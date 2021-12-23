Жорстоке вбивство безхатченків у Дніпрі – трьом затриманим повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра трьом місцевим мешканцям повідомлено про підозру у вбивстві двох людей (ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 21 грудня 2021 року біля однієї зі шкіл Дніпра компанія з двох чоловіків та дівчини побачили двох безхатьків. Заради розваги вони нанесли їм численні удари ножем та розбитою скляною пляшкою, били по голові шматком бетонної плити, стрибали на понівечених тілах. Від одержаних травм потерпілі померли.

Усіх підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється відділенням поліції №1 Дніпровського райуправління поліції Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури