Журналісти показали маєток та офіс родини одеського військового комісара на іспанському узбережжі

Журналісти відшукали в Іспанії маєток та офіс, що належать матері та дружині начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

Про це йдеться у матеріалі «Української правди».

Видання зазначає, що згідно з витягами з іспанського реєстру родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США.

Два місяці тому в ЗМІ з’явилася інформація про те, що родина Борисова придбала віллу в Іспанії за понад 3 мільйони євро, а у його дружини — офісне приміщення на головній вулиці приморського міста Марбелья, а також кілька дорогих автівок.

Журналісти УП взяли витяги з іспанського реєстру на маєток і офісне приміщення. Вони підтвердили, що власниками майна на близько 4,5 млн євро є родичі Борисова.

Окрім того, журналісти-розслідувачі помітили біля маєтку молодого чоловіка, схожого на Ігоря Ніколаєва — рідного брата водія одеського військкома Михайла Ніколаєва, стверджує видання.

Джерела УП в Держприкордонслужбі повідомили, що Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт під час повномасштабного вторгнення. Він уже двічі залишав країну — на чотири й п’ять місяців.

Михайло Ніколаєв у розмові з УП зазначив, що не знає, чи працює його брат Ігор, який є інвалідом III групи, на родину Борисова в Іспанії. Він також додав, що не є водієм Борисова.

Сам Борисов заявив, що не володіє інформацією про придбання маєтків його родиною.

Що передувало?

У березні в ЗМІ поширилася інформація, що матір головного військового комісара Одеси придбала віллу у провінції Марбелья в Іспанії, а дружина — комерційну нерухомість поруч.

Також у власності родини з’явився позашляховик Mercedes Gelendvagen.

Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану й незаконного збагачення (ч. 5 ст. 426-1, 368-5 Кримінального кодексу України). // hromadske.ua