Житель Балаклії будував кар‘єру «правоохоронця» під час захоплення міста рашистами

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За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 36-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Балаклія Ізюмського району місцевий мешканець добровільно зайняв посаду «бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области».

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Під час виконання своїх «обов’язків» колаборант проводив опитування місцевих мешканців, здійснював незаконні затримання та допит людей і «підтримував громадський порядок» на закріпленій дільниці у місті.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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