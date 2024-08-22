Житель Берегівщини намагався вбити знайому, нанісши удар ножем

Прокурор Берегівської окружної прокуратури у суді довів необхідність тримання під вартою без права на заставу мешканця району, якого підозрюють у скоєнні закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Йдеться про подію, що сталася цими вихідними в с. Баркасово на Берегівщині. Чоловік розпивав алкогольні напої разом зі своєю 24-річною гостею, в ході чого між ними виникла сварка. Тоді підозрюваний наніс потерпілій удар кухонним ножем у голову.

У важкому стані дівчину госпіталізували. Самого ж нападника затримали того ж дня.

Наразі у кримінальному провадженні триває слідство. Його здійснює Берегівський районний відділ поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури