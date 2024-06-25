Житель Білгород-Дністровського району привіз із зони бойових дій зброю та бойові припаси

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Викрили чоловіка слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Зі слідчими територіального підрозділу поліції та фахівцями управління вибухотехнічної служби обласної поліції за місцем мешкання 36-річного жителя Татарбунарської територіальної громади був проведений санкціонований обшук, в ході якого у житловій кімнаті приватного будинку правоохоронці виявили три корпуси осколкових гранат різної модифікації з запалами до них, предмет, схожий на обріз рушниці, патрон до нього та штик-ніж. За попереднім висновком вибухотехніків, при конструктивному поєднанні між собою корпуси з запалами утворюють ручні осколкові гранати, що належать до бойових припасів.

Усе вилучене слідчі скерували на експертизу.

Чоловік пояснив: небезпечні предмети знайшов під час перебування на Донеччині.

«Під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону наразі ми повідомили фігуранту про підозру у придбанні, зберіганні та носінні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. За результатами експертних досліджень буде вирішуватись питання щодо остаточної кваліфікації дій чоловіка. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Нагадаємо: відповідно до ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Наполегливо просимо дотримуватися чинного законодавства.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини