Житель Болградського району Одещини підпалив автівку родича і намагався втекти за кордон

Фігуранту повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Наприкінці минулого тижня до Болградського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на приватному подвір’ї літньої жінки в одному з населених пунктів Василівської громади горить автомобіль «Volkswagen».

Пожежу ліквідували співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На щастя, обійшлося без постраждалих. Поліцейські зі свого боку встановили, що автівку, яка належала 47-річному зятю господині, підпалив її 35-річний онук.

Як зазначив начальник Болградського районного відділу поліції Роман Михайлов, чоловік розізлився на потерпілого, бо той не заплатив йому гроші, які обіцяв за будівництво господарської споруди. Тримаючи образу, зловмисник вночі взяв із сарая бабусі, в якої гостював, металевий прут та пляшку з паливно-мастильною рідиною, розбив скління на автівці родича, яку той залишив у тещі, облив салон і підпалив.

У результаті пожежі автомобіль був повністю пошкоджений. Його слідчі вилучили для проведення експертних досліджень, зокрема для встановлення суми завданого власнику матеріального збитку.

Після скоєного правопорушник, сподіваючись уникнути відповідальності, хотів поза пунктами пропуску перетнути держаний кордон та потрапити до сусідньої країни. Втім, поліцейські із прикордонниками зупинили його біля кордону з Молдовою.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України та порушення прикордонного режиму прикордонники склали відносно порушника протоколи за ч. 1 ст. 204-1 та ч. 1 ст. 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За ці протиправні дії чоловіку загрожує штраф у сумі до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15-ти діб.

У рамках розпочатого поліцейськими кримінального провадження слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – в умисному знищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

За клопотанням правоохоронців на час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури. Заходи з розкриття злочину та затримання підозрюваного провидили співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу обласної поліції, Болградського районного відділу поліції спільно з прикордонниками.

Болградський районний відділ поліції Одещини