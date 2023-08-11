Житель Брусилівської громади помстився за образу, вбивши приятеля

За публічного обвинувачення прокурорів Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі та відшкодування моральної і матеріальної шкоди на суму один мільйон гривень.

Прокурори у суді довели, що тяжкий злочин 50-річний житель Брусилівської ОТГ скоїв у листопаді минулого року, у власному будинку.

Встановлено, що чоловік і раніше неодноразово запрошував свого приятеля до себе, де спільно розпивали алкогольні напої.

Того разу вони засиділися аж до півночі. Під час розмови гість дорікнув господареві, що той ніде не працює, а «сидить на шиї» своєї співмешканки. Затаївши образу, обвинувачений взяв ніж і вдарив потерпілого у живіт. Від значної крововтрати 42-річний чоловік помер.

Свою вину фігурант визнав та розкаявся у скоєному.

Під час досудового і судового слідства обвинувачений перебував під вартою. Наразі вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений в апеляційному суді.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури