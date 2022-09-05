Житель Черкащини побив сусідського 8-річного хлопчика

За процесуального керівництва ювенального прокурора Звенигородської окружної прокуратури жителю м. Ватутіне Черкаської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 68-річний чоловік на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин побив палицею сусідського 8-річного хлопчика.

Санкція указаної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до двохсот годин або виправних робіт на строк до одного року.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури