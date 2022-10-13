Житель Глухова організував у своїй квартирі наркопритон

Чоловік не лише сам вживав наркотичні та психотропні речовини, а й надавав приміщення для цих же цілей своїм знайомим та друзям. Його викрили співробітники кримінальної поліції Глухова.

Під час проведення оперативних заходів націлених на виявлення осіб причетних до незаконного обігу наркотиків, співробітники кримінальної поліції встановили та задокументували противоправну діяльність 31-річного глухівчанина, який у орендованій ним квартирі організував та тривалий час утримував місце для незаконного вживання наркотичних речовин.

За даними слідства, підозрюваний не лише сам вживав заборонені законом речовини, а й неодноразово, протягом минулого року, надавав своїм друзям та знайомим це житло для вживання наркотиків та психотропів.

Слідчі поліції вже оголосили вказаному громадянину п’ять підозр у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 317 «Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Остаточне покарання чоловіку визначить суд.

Відділ комунікації поліції Сумської області