Житель Ізмаїла нетверезим сів за кермо і наїхав на пішохода

Автопригода сталася вчора, 28 листопада, близько 12-ї години у селі Нова Некрасівка. За скоєне керманичу загрожує позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами.

Поліцейські попередньо встановили, що житель міста Ізмаїл, рухаючись на автомобілі «CHEVROLET» по вулиці Центральній у напрямку вулиці Перемоги, не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечну дистанцію та інтервал і здійснив наїзд на пішохода, який ішов попереду по узбіччю у попутному напрямку.

Потерпілого каретою швидкої допомоги доправили до лікарні, де йому діагностували множинні переломи ребер та кісток таза.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він був нетверезим. У його організмі виявили 2,4 проміле алкоголю.

«Слідчі поліції затримали керманича у процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння. В рамках кримінального провадження транспортний засіб помістили на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Наразі слідчі клопочуть у суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Слідство триває», – повідомив старший слідчий слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Федір Чифліклій.

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і не сідати за кермо у стані сп’яніння. Пішоходам нагадуємо, що за відсутності тротуарів потрібно рухатися узбіччям назустріч транспортному потоку, а у темний час доби та в умовах недостатньої видимості користуватися світловідбиваючими аксесуарами, аби бути помітними.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини