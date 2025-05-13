Житель Кіровоградщини ошукав енергопостачальні компанії на ₴2,4 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Кропивницької окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що кропивничанин надав до ПрАТ «Кіровоградобленерго» документи щодо укладання договору на електропостачання для побутового споживача, не повідомивши, що за цією адресою функціонує спортивно – оздоровчий комплекс, тобто здійснюється господарська діяльність.

Різниця між фактичною оплатою за електричну енергію за тарифом для побутових споживачів, яку здійснював обвинувачений упродовж 5 років, та комерційним тарифом склала 2,4 млн гривень.

Досудове розслідування – СВ Кропивницького РУП ГУНП в області.

Наразі обвинуваченому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська обласна прокуратура