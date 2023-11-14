Житель Кременчука незаконно нарибалив на ₴1,4 млн. (фото)

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавщини направили до суду обвинувальний акт стосовно жителя Кременчука за незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).

Йдеться про понад 1,4 млн грн.

За даними слідства, чоловік у Кам’янському водосховищі, в адміністративних межах Піщанської територіальної громади, п’ятьма сітками здійснив вилов карасів, судаків, лящів та інших видів риб загальною кількістю більше 700 штук.

Загальна вага улову становила 110,5 кг.

Наразі з метою стягнення до бюджету територіальної громади завданої рибним браконьєрством шкоди прокуратура до обвинуваченого пред’явила позовну заяву.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділенням поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури