Житель Київщини намагався позбавити життя знайомого
У селищі Калита сусід виявив у квартирі закривавленого чоловіка.
Правоохоронці Броварського управління поліції Київщини з’ясували, що між двома товаришами напередодні виникла сварка. В результаті, 50-річний кривдник наніс множинні удари 66-річному знайомому.
Потерпілого госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
Правоохоронці затримали правопорушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
За фактом замаху на вбивство, за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури, слідчі розпочали досудове розслідування [ ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ]. Міру запобіжного заходу визначить суд. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.Tweet