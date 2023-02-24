Житель Київщини намагався позбавити життя знайомого

У селищі Калита сусід виявив у квартирі закривавленого чоловіка.

Правоохоронці Броварського управління поліції Київщини з’ясували, що між двома товаришами напередодні виникла сварка. В результаті, 50-річний кривдник наніс множинні удари 66-річному знайомому.

Потерпілого госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці затримали правопорушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом замаху на вбивство, за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури, слідчі розпочали досудове розслідування [ ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ]. Міру запобіжного заходу визначить суд. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція Київської області