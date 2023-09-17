Житель Київщини погрожував гранатою доньці коханої (відео)

14 вересня до правоохоронців Бучанського управління звернулась 17-річна дівчина та повідомила, що отримала відео з погрозою вбивством від хлопця своєї матері. На записі чоловік демонстрував гранату.

Поліцейські провели обшук у помешканні 29-річного жителя Макарова та виявили бойову гранату «Ф-1» із запалом до неї. Чоловік пояснив, що знайшов боєприпас поблизу селища після деокупації, розібрав і приніс додому. Також правоохоронці встановили, що стосунки з цим чоловіком не схвалює родина жінки. Через неприязнь і стався конфлікт.

Працівники поліції помістили порушника до ізолятора тимчасового тримання.

За фактами погрози вбивством та незаконного поводження із бойовими припасами слідчі розпочали досудове розслідування [ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 263 ККУ]. Фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області